La Alcaldía de Santa Marta se pronunció sobre la muerte de un menor de edad este lunes 20 de octubre en las instalaciones la piscina olímpica de la ciudad.

La administración municipal informó que el joven menor de edad, que fue identificado como Esteban de Jesús Guardiola Martínez, de 17 años, formó parte de un grupo de 30 jóvenes que “intimidaron al vigilante del escenario e ingresaron a la fuerza, de forma evidentemente no autorizada e irregular, sin importar que se encontraba cerrado al público debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad”.

Agregó la Alcaldía sobre cómo ocurrieron los hechos que el joven, después de ingresar a la piscina, intentó hacer un salto peligroso desde una de las plataformas de clavados.

“Al caer desde la plataforma, se presentó el incidente que infortunadamente le causó la muerte. En ese momento no había presencia del personal paramédico en el lugar, porque estaba suspendida la actividad deportiva en la jornada a raíz de las fuertes lluvias”, se lee en el comunicado de la Alcaldía.

Emergencias por lluvias en Santa Marta

Graves inundaciones, vías colapsadas, viviendas afectadas y dos personas muertas es el balance que se conoce por el momento en Santa Marta por las fuertes lluvias de este lunes 20 de octubre.

En redes sociales circularon varias imágenes y videos del aguacero e inundaciones que afectan, especialmente al Centro Histórico de la capital del Magdalena.

Ante esto, las autoridades del Distrito mantienen una alerta roja por riesgo de deslizamientos en la zona rural, debido al paso de la onda tropical con potencial de formación ciclónica.

Como se sabe, entidades meteorológicas nacionales e internacionales detectaron la onda tropical AL98, a la cual han monitoreado rigurosamente debido a sus probabilidades significativas de convertirse en una formación ciclónica que afectaría al Caribe colombiano.

Las torrenciales lluvias, que no cesaron durante tres horas, afectaron considerablemente distintos barrios de Santa Marta, como El Pando, Bavaria, Pescaíto, 13 de Junio, El Yucal, San Pablo y Los Almendros, donde el nivel del agua alcanzó entre uno y dos metros de altura.

La otra persona que murió fue un motociclista que fue encontrado a orillas del río Manzanares, a la altura de la calle 30 con carrera 4, en inmediaciones del barrio Manzanares, sur de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue identificado como Jorge Molina, quien se encontraba en su motocicleta y decidió bajarse en plena vía. Aparentemente, en ese momento el hombre se ubicó debajo de un árbol y un rayo lo impactó, dejándolo sin signos vitales en el lugar.