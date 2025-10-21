En la mañana de este martes 21 de octubre se registró un grave incendio en un local del Mercado de Bazurto, en Cartagena.

Las autoridades indicaron que las labores incluyen extinción de los focos de fuego, que aún permanecen activos dentro del establecimiento, debido al material combustible.

Asimismo, señalaron que cinco máquinas y 16 unidades del Cuerpo de Bomberos atienden la emergencia. Por el momento no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas, excepto grandes pérdidas materiales en mercancía y artículos exhibidos.

El incendio se presentó en el local comercial “El Rey de las Promociones”, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, cerca a una estación de Transcaribe.

La conflagración fue difundida Ciudadanos difundieron a través de las redes sociales la magnitud de la emergencia.

Por medio de redes sociales, ciudadanos trasmitieron en vivo el incendio. En las imágenes puede observarse la aglomeración de personas y una nube gigantesca de humo negro que sale del local ‘El Rey’.

Por su parte el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, indicó que la emergencia se presentó en un almacén de ropa, en la principal central de abastos de la ciudad, y que los Bomberos continúan extinguiendo las llamas.

Emergencia en un almacén de Ropa en el mercado de Bazurto. Nuestro cuerpo de @BomberosCTG2024 acudió inmediatamente fue reportado el incendio. Se trabaja en la extinción de las llamas. Seguiremos informando.



Además de los Bomberos de Cartagena, a la zona de la emergencia también concurrieron miembros de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Policía Nacional, Cuadrilla del Alcalde, Defensa Civil Colombiana y Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT.