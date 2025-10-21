Camilo Andrés Garzón Díaz, 23 años, falleció en medio de una reunión en la simulaban una pelea de boxeo en la terraza de una vivienda ubicada en calle 79 No. 70-50, barrio Alto Prado, en el norte de Barranquilla.

Según el reporte de las autoridades, el estudiante de Derecho recibió un fuerte golpe por parte de una joven de 18 años, quien fue detenida, pero luego quedó en libertad, aunque vinculada a un proceso por homicidio culposo.

Horas después del deceso de Camilo Andrés, se conoció un video que registró el enfrentamiento entre los dos jóvenes. En las imágenes se observa a los implicados portando guantes de boxeo, y acompañados de varios personas.

En la grabación de pocos minutos se aprecia como inició el combate, en el cual Camilo Andrés y la joven se propinaron una serie de golpes, ante la mirada de los presentes que los motivaban a pelear.

Uno de esos puños lanzados por la mujer, logró impactar la cabeza de Camilo Andrés, quien inmediatamente se vio desconcertado, por lo que fueron separados por uno de los observadores. Seguidamente, el universitario cayó al suelo, aparentemente, inconsciente.

Debido a esto, las personas intentaron auxiliarlo y logró levantar, pero luego fue trasladado hasta la Clínica de la Costa, donde recibió atención inmediata; sin embargo, falleció a los pocos minutos.

Si bien no se ha confirmado por las autoridades, algunos presentes en la reunión señalaron a los uniformados que atendieron el caso que todo habría estado motivado por unos combates que se estaban programando en redes sociales, vía streaming, y en el que la pelea estelar de la noche se iban a dar cita en el cuadrilátero las creadoras de contenido Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Fuentes judiciales confirmaron a EL HERALDO que el cuerpo sin vida del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y se esperaban resultados de la necropsia porque también surgió una versión relacionada con una posible muerte súbita.

Entretanto, el Instituto La Salle de Barranquilla, plantel educativo en el que estudió su bachillerato Camilo Andrés Garzón, hizo una publicación en redes lamentado su deceso y enviando un mensaje de condolencias a sus familiares.