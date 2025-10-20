Un motociclista perdió la vida tras ser violentamente arrollado por una volqueta durante la mañana de este lunes 20 de octubre en el barrio Góngora, municipio de Baranoa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jorge Luis Trejo Linares, de 31 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 6:10 a. m., Trejo Linares conducía una motocicleta marca Honda de placas MVI-95B, color negro, sobre la calle 15 con carrera 15 en el barrio antes mencionado.

En ese mismo tramo también circulaba una volqueta marcha Chevrolet de placas REB-122, color oro toledano, quien era conducida por un hombre identificada como Jair Cabezas Charris, de 48 años de edad.

Según los testigos, al parecer, el motociclista iba adelantar a un motocarro y terminó chocando contra la parte trasera del mismo, perdiendo el control de la moto, cayendo hacia las llantas de la volqueta.

Desafortunadamente, el conductor del vehículo pesado no le dio tiempo de frenar, por lo que el motociclista acabó siendo arrollado por las pesadas llantas del camión, mismas que le provocaron su muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas exactas del trágico accidente de tránsito y con ellos establecer las responsabilidades de los conductores implicados en el siniestro.