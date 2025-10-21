El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a las víctimas, entre ellas Iván Cepeda, anunció que apelará mediante recurso de casación la sentencia de segunda instancia que absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al fallar la apelación de la defensa del líder del Centro Democrático por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado.

“Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”, escribió Miguel Ángel del Río en su cuenta de X tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) October 21, 2025

​El recurso de casación es una herramienta usada para buscar que la autoridad judicial máxima (Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia) corrija los errores graves de las decisiones judiciales expedidas por los tribunales superiores, según explica el Ministerio de Justicia en su sitio web.

Con esto busca tumbar la decisión emitida este martes por el Tribunal Superior de Bogotá, que que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

“En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia”, dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA

Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático había sido condenado por la jueza Heredia a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá señala que “la valoración probatoria” de la sentencia de primera instancia “se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal”.

“No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo”, agrega el fallo, que tuvo el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien junto con Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, integran el cuerpo que revisó la condena a Uribe.

Con base en esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia, “para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad”.

