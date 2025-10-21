En un fuerte y extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro criticó duramente al Tribunal Superior de Bogotá que absolvió plenamente a Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Así las cosas, el despacho revocó la condena a 12 años de prisión domiciliaria que se había dictado en primera instancia en contra del exmandatario Uribe Vélez.

Ante esto, el jefe de Estado cuestionó la decisión judicial y aseguró que es una contradicción a la Corte Suprema. Además, afirmó que “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, aseveró.

En desarrollo...