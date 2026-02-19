La Procuraduría informó este jueves que requirió a la Supersalud para que le exija a la Nueva EPS cumplir con sus obligaciones de ley.

Pidió en este sentido a la superintendente nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, “ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos”.

Solicitó además conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024; lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros.

El ente de control disciplinario pidió en esta misma línea información y medidas adoptadas con soportes acerca del giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc.

Al respecto, la Nueva EPS, con más 11 millones de afiliados, deberá remitir dicho informe dentro de los cinco días hábiles siguientes.