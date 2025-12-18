La muerte de la jueza Vivian Polanía, registrada el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cúcuta, ha causado conmoción.

Esto se sabe de la última llamada de la jueza Vivian Polanía antes de ser hallada muerta en su apartamento

Un colombiano detenido y otros dos buscados por tráfico de cocaína en La Rioja, España

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, aseguró que Zulma Guzmán será judicializada una vez sea dada de alta

La funcionaria fue encontrada sin vida dentro de su residencia, mientras que su hijo, un bebé de dos meses, fue hallado junto a ella.

Tras las primeras verificaciones en el lugar de los hechos, los equipos forenses no identificaron signos visibles de agresión en el cuerpo de la jueza. Este hallazgo llevó a las autoridades a abrir dos líneas de análisis para establecer qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

Instagram heidyvivianpolaniafranco La jueva Vivian Polanía en embarazado de su hijo Mohammed

Autoridades establecen dos hipótesis por la muerte de la jueza Vivian Polanía

Aunque en un inicio se evaluó la hipótesis de una acción violenta por parte de terceros, es decir homicidio, esta posibilidad ha perdido relevancia debido a la ausencia de evidencias físicas.

Asimismo, los investigadores consideran otras causas, entre ellas una muerte autoinfligida, teniendo en cuenta factores como su salud mental y el contexto de presión pública que rodeaba a Polanía. Sin embargo, la Fiscalía ha insistido en que ninguna hipótesis ha sido descartada por ahora.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Jueza cucuteña Vivian Polanía fue encontrada muerta junto a su bebé

¿Cómo encontraron a la jueza Vivian Polanía?

La situación fue reportada luego de que personas cercanas a la jueza no lograran establecer contacto con ella durante varias horas.

Un integrante de su esquema de seguridad, al notar que no había sido requerido y que no obtenía respuesta, decidió informar a las autoridades.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su casa

La madre de Polanía le dio permiso al escolta para que ingresara a la casa, cuando en el interior del inmueble se confirmó el fallecimiento de la jueza y se encontró a su hija con signos vitales.

¿Cómo se encuentra el bebé de la jueza Vivian Polanía?

El bebé fue trasladado de manera preventiva a un centro asistencial, donde se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió su protección mientras se define su custodia definitiva.

Todo las investigación de la muerte de la jueza quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta la recopilación de pruebas, entrevistas y análisis técnicos para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

¿Quién era Vivian Polanía?

Vivian Polanía ejercía como Jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cúcuta. Durante su carrera judicial intervino en procesos relevantes relacionados con estructuras criminales y audiencias que captaron la atención de la opinión pública.

Instagram @vivianpolaniafranco La jueza Vivian Polanía, hallada muerta dentro de su apartamento en Cúcuta.

Antes de su llegada a este despacho, se desempeñó en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá, donde desarrolló experiencia en el ámbito penal y administrativo.

Estas fueron las controversias de la jueza Vivian Polanía

Polanía durante la pandemia tuvo varias audiencias virtuales en las que participó y que se viralizaron por su comportamiento, lo que dio lugar a investigaciones disciplinarias, algunas de las cuales terminaron sin sanción.

Pero, uno de los episodios que mayor atención generó ocurrió en 2022, cuando su participación en una diligencia virtual desató críticas a nivel nacional. Aunque fue suspendida temporalmente, la medida fue posteriormente revocada.

¿Qué cambia con designación del Clan del Golfo como un grupo terrorista?

Luego, en 2023, un nuevo episodio generó cuestionamientos luego de la difusión de un video grabado en el Palacio de Justicia de Cúcuta, donde un modelo le realizó un baile erótico. Este hecho derivó en una suspensión de tres meses.