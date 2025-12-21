En la ciudad de Medellín falleció quien fuera dos veces presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle Correa, según confirmó el Consejo de Estado, donde su esposo, Gustavo Gómez Aranguren, fungió también como presidente.

De momento no se conocen las causas de su fallecimiento, sin embargo, desde hace varios años venía sufriendo por un accidente cerebrovascular.

Varias figuras de la política han lamentado el deceso de la magistrada que es recordada por frenar en la corte la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe en 2010. Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos.

Su trabajo jurídico se destacó por su férrea defensa de los derechos de las minorías, dio su voto favorable a iniciativas como el matrimonio igualitario y el aborto, por mencionar algunos. En septiembre pasado, hizo parte de la sala que ordenó a una EPS el pago de una indemnización por no interrumpir el embarazo de una mujer que había sido abusada.

“Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado. Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable. Que vuele “ad astram”, hasta las estrellas", expresó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

Por su parte, la precandidata presidencial, Claudia López, aseguró que “el legado de la ex Magistrada María Victoria Calle nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010. A su familia mi abrazo y cariño”.

A su turno, la corporación que la acogió de 2009 a 2017 indicó que “que nuestra exmagistrada y expresidenta “partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de inmensa gratitud”“.