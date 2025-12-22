Por medio de un comunicado, las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco anunciaron un cese de hostilidades en contra de la fuerza pública durante las celebraciones de diciembre.

Leer también: Ejército repelió ataque armado contra población civil en Suárez, Cauca

En el escrito, las disidencias denominadas como Estado Mayor Central señalan que el cese de hostilidades irá desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, “con el objetivo de qué las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada. Nos reservamos el derecho a la defensa”.

Este anuncio de este grupo armado se une al hecho por las disidencias de alias Calarcá, que también hará un cese de hostilidades en contra de la fuerza pública, aunque de manera indefinida, como parte de acuerdos a los que ha llegado con el Gobierno Nacional en medio de diálogos.

Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional también anunció un cese de hostilidades en contra de policías y militares, que iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó este anuncio del ELN, saludándolo pero pidiendo que sea con compromisos reales de paz.

“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”, se lee en parte del mensaje de Marín.

Importante: ELN intensifica su actuar violento en el país como antesala al cese al fuego unilateral

Agregó: “El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año. El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país”.