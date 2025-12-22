El Ejército Nacional informó que logró repeler un ataque armado que se registró en la noche de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, Cauca, durante una actividad deporitiva, cerca de la estación de Policía del municipio.

De acuerdo a reportes y videos en redes sociales, se trató de un hostigamiento con ráfagas de fusil que intimidó a la comunidad, que se encontraba en una cancha de la población en al que se disputaba un partido de fútbol.

La Tercera División del Ejército informó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13 de la Brigada 29 repelieron un ataque, que vino de parte de la Estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

“La acción inmediata de nuestras unidades permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio del norte del Cauca. El Ejército Nacional mantiene presencia y operaciones en la zona, con el propósito de preservar la tranquilidad de las comunidades y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales”, se lee en la publicación del Ejército.

#AEstaHora | En el municipio de Suárez, #Cauca, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13 de la #Brigada29 repelieron un ataque armado perpetrado por el GAO-r Estructura Jaime Martínez contra la población civil que participaba en una actividad deportiva.



— Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) December 22, 2025

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, junto a la cúpula militar, luego de ataques contra una base militar en Cesar y una estación de Policía en Buenos Aires, Cauca, anunció que se tomarán “correctivos” para fortalecer la defensa de estos lugares.

El ataque también llega justo cuando el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las fiestas decembrinas, mientras que las disidencias de alias Calarcá anunció el cese de hostilidades de manera indefinida contra la fuerza pública en medio de negociaciones con el Gobierno.