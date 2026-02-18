La Compañía Energética de Occidente (CEO) informó este martes 17 de febrero que trece técnicos de un grupo de mantenimiento fueron retenidos por “un grupo armado ilegal” en el municipio de Suárez, en el departamento colombiano del Cauca.

Según un comunicado de la compañía, el hecho ocurrió en la mañana cuando los trabajadores viajaban entre Suárez, pueblo natal de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, y Altamira, para hacer labores técnicas.

Ahora, este miércoles 18 de febrero, 24 horas después de ser retenidos, se conoció que los trabajadores fueron liberados. De acuerdo con RCN, para la liberación se contó con la intervención de la guardia indígena y el acompañamiento del alcalde César Lizardo Cerón.

También detalló el medio nacional, según comuneros, los técnicos estaban en poder del frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco, que ejerce control territorial en esa subregión caucana.

La compañía agradeció el respaldo de la comunidad y las autoridades locales y reiteró el rechazo a cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los trabajadores.

La empresa, encargada de la distribución de energía en el Cauca, pese a que los empleados ya están en libertad, continuó con la suspensión preventiva de las operaciones en el área hasta que existan condiciones de seguridad que permitan el ingreso del personal.

La empresa también aseguró que se mantuvo en contacto con la Defensoría del Pueblo para gestionar la liberación de los empleados.

Hay que recordar que el departamento del Cauca es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con presencia de disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que operan en zonas rurales y que con frecuencia restringen la movilidad de civiles.