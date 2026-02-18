Un grupo de manifestantes desató un caos vehicular en la Autopista Sur, en Cundinamarca. Las personas pedían al gobierno local por su seguridad, pues recientemente había sido asesinado un conductor de servicio público había sido asesinado en Soacha.

Leer más: Niegan principio de oportunidad del empresario Carlos Mattos con la Fiscalía

Además, indicaron que el gremio transportador ha recibido panfletos intimidatorios por lo que decidieron realizar bloqueos en las inmediaciones al sector del Danubio. Estas manifestaciones afectaron a más de 34 mil usuarios de TransMilenio.

De acuerdo con los conductores, a través de los panfletos los grupos delincuenciales exigen dinero para permitirles transitar y trabajar en las vías del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Lea también: Zulma Guzmán buscaría evitar su extradición a Colombia, alertan las autoridades británicas

Debido a los bloqueos, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, convocó para este miércoles 18 de febrero una reunión extraordinaria con el propósito de analizar la situación de seguridad y orden público que afecta al gremio transportador.

“He convocado para mañana a las 3:00 de la tarde una nueva reunión con los transportadores de la ciudad, quienes a esta hora mantienen bloqueos intermitentes en la Autopista Sur. Nuestra administración se caracteriza por solucionar las diferentes problemáticas a través del diálogo y la concertación”, afirmó el alcalde Sánchez a través de su cuenta de X.

Lea además: Ecuador se defiende tras demandas de Colombia ante la Comunidad Andina: “No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera”

“Invitamos a quienes a esta hora mantienen las vías bloqueadas a que acudan a la reunión de mañana y no perjudiquen a la ciudadanía que intenta regresar a sus hogares y reunirse con sus familias, o que mañana muy temprano intentará llegar a sus lugares de trabajo”, manifestó.

He convocado para mañana a las 3:00 de la tarde una nueva reunión con los transportadores de la ciudad, quienes a esta hora mantienen bloqueos intermitentes en la Autopista Sur.



Nuestra administración se caracteriza por solucionar las diferentes problemáticas a través del… pic.twitter.com/zUvn3pfnht — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) February 18, 2026

Ante esto, TransMilenio reportó que al menos 34.473 ciudadanos que se movilizaban por el sistema de transporte masivo resultaron afectados. Además, indicó que fueron suspendidas las operaciones en las estaciones de San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa.