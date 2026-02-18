La Fiscalía de Reino Unido lanzó una alerta a las autoridades colombianas de que muy posiblemente la defensa de Zulma Guzmán Castro trataría de evitar su extradición a territorio nacional alegando riesgos en las cárceles del país.

La entidad británica solicitó la confirmación de la prisión en la que permanecería mientras avanza su proceso judicial ante la justicia colombiana, según informó Caracol Radio.

Una vez las autoridades colombianas decidan cuál será el centro carcelario al que sería trasladado, la Fiscalía de Reino Unido enviará a un experto para adelantar una inspección con el fin de verificar las condiciones de reclusión, precisó el citado medio.

Guzmán Castro permanece recluida en Londres, Inglaterra, luego de que se activara una circular roja de Interpol al ser la principal sospechosa de la muerte de dos niñas en abril de 2025 envenenadas con talio que venía en unas frambuesas con chocolate.

La Fiscalía colombiana busca que sea imputada mediante audiencias virtuales mientras avanza el proceso de extradición.

Amenaza a hijo de Juan de Bedout, pieza clave en caso de Zulma

De acuerdo a un informe de El Tiempo, Gabriel de Bedout Graham, hijo mayor de Juan -padre de una de las niñas envenenadas- recibió una llamada intimidante cuando se encontraba de viaje en Nueva York junto a su familia. Relata el medio nacional que en la comunicación un hombre con acento extranjero le dijo: “De Bedout, lo vamos a matar”.

El número del cual se hizo la llamada ya está en poder de la Fiscalía para agregarlo a la investigación, cuyo expediente también incluye indagación sobre la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout.

La nota señala que la llamada se hizo en enero de 2024, una fecha que coincide con el segundo aniversario de la muerte de Graham Sardi, quien falleció tras padecer un cáncer, algo que les llamó la atención a los investigadores.

Según exámenes médicos a los que fue sometida la esposa de Juan de Bedout, sufrió dos veces envenenamiento con talio, algo que para los agentes de la Fiscalía no puede ser fortuito.

De Bedout le dijo a la Fiscalía que la llamada a su hijo generó alarma en la familia y se descartó con familiares y amigos que fuera parte de una broma.