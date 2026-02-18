Con el propósito de mejorar el servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno y culminar con las obras inconclusas, la Alcaldía de Barranquilla le solicitó de manera formal a la Aeronáutica Civil la entrega del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

De acuerdo con la administración Distrital, la ciudad se ha posicionado como un hub turístico que recibe eventos de alto nivel en ámbitos empresarial, académico, gastronómico, deportivo y cultural. Sin embargo, indicaron que la experiencia inicial que actualmente ofrece la terminal aérea está generando una impresión desfavorable en los visitantes.

En principio, dentro de las principales deficiencias se encuentran fallas en los sistemas de climatización; limitaciones en la sala de recibo de equipajes; una prestación “insuficiente de servicios básicos” —especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje—, y las obras inconclusas que están afectando los procesos aeroportuarios.

“En consecuencia, se configura un escenario que no corresponde con el estándar de servicio que la ciudad requiere ni con la imagen que Barranquilla busca proyectar ante el país y la comunidad internacional”, señalaron en el comunicado.

En ese orden de ideas, la Alcaldía presentó su solicitud de asumir la entrega, operación, mantenimiento y culminación de obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. La entidad territorial manifestó tener interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras de la terminal aérea.

Indicaron que la Aerocivil conservará su función de ejercer su control, regulación, supervisión sobre quienes presten los servicios aeroportuarios, así como sus potestades sancionatorias y de intervención cuando se presenten infracciones o riesgos que comprometan el servicio.

“Igualmente se deja claro que, de configurarse las circunstancias previstas normativamente, la autoridad aeronáutica mantiene la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio, incluyendo la asunción directa cuando proceda”, resaltaron.

De esta forma, el Gobierno Distrital solicitó que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para “evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Eresto Cortissoz al Distrito de Barranquilla”, y que están dispuestos en participar en en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones requeridas que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna.