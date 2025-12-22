La Defensoría del Pueblo anunció en la mañana de este lunes 22 de diciembre que acompañará la misión humanitaria para facilitar liberación de 18 soldados en Chocó, que permanecen retenidos por un grupo de al menos 200 personas pertenecientes a la comunidad indígena La Puria, perteneciente al municipio de Carmen de Atrato.

“Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena”, señaló la XV Brigada del Ejército en un comunicado.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legitimas del Estado”, agregó la información.

Tras estos hechos, la Defensoría adelanta coordinaciones interinstitucionales con la Gobernación del Chocó y ha ofrecido todo el apoyo, “para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del Ejército al seno de sus familias y a su unidad militar.”

“En las próximas horas la Defensoría del Pueblo acompañará la misión humanitaria que buscará el retorno de los militares retenidos.”, indicó la entidad.

Acompañamos misión humanitaria para facilitar el retorno a sus hogares de 18 miembros del Ejército retenidos en Chocó 👇🏼



La Defensoría del Pueblo conoció por información de la Gobernación del Chocó la situación que se presentó en zona rural de Carmen del Atrato, con las… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 22, 2025

Dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena impidiendo así las actividades militares de los uniformados, de acuerdo a información del Ejército Nacional.

La institución castrense rechazó de manera contundente “toda acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”.

A través de un comunicado, el Ejército insistió en que la función principal de los uniformados es proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil, más en un departamento plagado de grupos armados que ejercen control total sobre algunas poblaciones.