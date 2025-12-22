Un suboficial del Ejército Nacional que se encontraba en su período de vacaciones fue asesinado en el interior de una vivienda, ubicada en el municipio de Flandes, en el departamento del Tolima.

Leer más: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anuncia cese de hostilidades contra la fuerza pública durante fiestas decembrinas

La víctima fue identificada como el Cristian Camilo Carvajal Yate, Sargento Segundo, perteneciente al Batallón de Artillería de Campaña N.° 3 de la Tercera División del Ejército.

Se conoció que el ataque al militar de 35 años se registró el pasado sábado 21 de diciembre, cuando se encontraba en una vivienda del barrio La Ceiba.

No olvide leer: Ejército repelió ataque armado contra población civil en Suárez, Cauca

Carvajal Yate, quien se encontraba en la sala del inmueble, fue interceptado por un hombre que le disparó en diferentes oportunidades, ocasionándole al menos siete heridas, principalmente en la región craneal y pectoral.

El sargento segundo fue auxiliado por la comunidad y trasladado de urgencia a la Clínica Judicial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Le puede interesar: “Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad”: mindefensa ante secuestro de 18 soldados en Chocó

Tras el crimen, el Almirante Francisco Hernando Cubides, Comandante General de las Fuerzas Militares, indicó que los hechos son materia de investigación y envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima.

“Expreso toda mi solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Que su alma descanse en paz y sea recibida en el reino de los cielos.”, escribió.