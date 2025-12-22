A través de un extenso comunicado, la Contraloría General de la República le hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que cumpla y se haga de manera eficiente la ejecución presupuestal en el 2026.

Leer también: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anuncia cese de hostilidades contra la fuerza pública durante fiestas decembrinas

Asegura la entidad que al Ministerio de Hacienda solo le queda el recorte del gasto 2026, pues el presupuesto fue aprobado “con un claro desequilibrio entre fuentes y usos”, teniendo en cuenta que mientras los ingresos se aprobaron por $530,7 billones, los gastos ascienden a $546,9 billones.

Hace énfasis la Contraloría en que el cierre de esta brecha dependía de la aprobación de la reforma tributaria, ley que fue hundida en el Congreso.

Es por eso que insiste en que la alternativa más viable es el recorte del gasto, pese a que el Ministerio de Hacienda ha explicado que el 92 % del presupuesto no se puede modificar.

Para 2026, señala el ente de control, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5 % en gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4 % en deuda ($100,4 billones) y 16,1 % en inversión ($88,4 billones).

Por eso, señala la entidad, es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo.

“Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto”, se lee en el comunicado.

Importante: Interpol entrega nuevos detalles sobre lo que permitió ubicar a Zulma Guzmán Castro en Londres

También advirtió la Contraloría que ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones. Alerta que el Ministerio de Hacienda podría realizar un análisis para identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos.

“En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país“, también se lee en el escrito.

Es por esto que la Contraloría, el Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes. “En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57 %“, publicó.

Para el 2025, indica el ente de control, al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, “sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”.

Apunta la entidad que el Gobierno, a través de la DIAN, debe “acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo”.

También hace un llamado a realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados.