Zulma Guzmán Castro el nombre de la mujer que era buscada internacionalmente luego de que la Fiscalía revelara que es la principal sospechosa de causar la muerte de dos niñas en Bogotá en abril de este año, mediante envenenamiento con talio.

Leer también: Gobierno colombiano ya radicó solicitud de extradición de Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio

Finalmente la búsqueda internacional de la mujer terminó en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis y puesta bajo custodia policial.

Hay que recordar que medios ingleses empezaron a reportar sobre el rescate de una mujer del río Támesis, en Londres, presuntamente en un intento de quitarse la vida. Después de recibió atención médica logró ser identificada y salió la alerta de búsqueda internacional por la Interpol.

Ahora, tras la captura, Interpol entregó nuevos detalles sobre el trabajo que permitió ubicar a Guzmán Castro luego de su salida de Colombia.

Las autoridades colombianas detallaron que mediante un análisis de información técnica se logró reconstruir el recorrido de Guzmán Castro fuera del país. Primero estuvo en Argentina, luego en Brasil, después a Españay finalmente a Inglaterra.

“Las autoridades del Reino Unido habían emitido una orden de arresto, luego de establecer por parte de la policía británica y colombiana la presencia de esta mujer en su país en atención a la solicitud de captura elevada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL”, se lee en un comunicado de la Interpol Colombia.

Se agrega: “El día martes 16 de diciembre se logra dar con la ubicación de la señora Zulma Guzmán Castro en la ciudad de Londres. De acuerdo con la información aportada por las autoridades londinenses e INTERPOL Reino Unido, fue confirmado que ese día, hacia las 06:45 am, la Policía Metropolitana de Londres recibió un reporte de que una ciudadana se encontraba en situación de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. La Unidad de Policía Marítima recuperó a la mujer del agua a orillas del río Támesis a las 07:14 am, siendo trasladada a un centro hospitalario, donde se determinó que sus lesiones no eran mortales ni generaron afectaciones permanentes. Actualmente, permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido”.

Importante: ¿Qué hacía en Argentina Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá, ocho días después del doble crimen?

Por ahora Zulma Guzmán Castro permanece bajo custodia policial en Londres, mientras se evalúa su condición médica y psicológica y se pueda avanzar en los trámites judiciales para formalizar una orden de captura con fines de extradición hacia Colombia.