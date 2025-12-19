El medio argentino La Nación reveló recientemente detalles sobre la estadía de Zulma Guzmán, empresaria colombiana señalada de ser la responsable del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, en Argentina.

“Soy víctima de una estrategia para afectar mi imagen personal y profesional”, asegura la empresaria, quien niega ser la responsable del crimen.

Según el medio, Zulma Guzmán, de 54 años, viajó a ese país justo ocho días, el 13 de abril de 2025, después de la muerte de las adolescentes para realizar una maestría en periodismo, y no por ‘volarse’ como se ha especulado.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y Reino Unido. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace más de 2 años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”, habría señalado Guzmán al medio antes citado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la señalada asesina residía en Argentina hasta finales de agosto de este año, y se caracterizaba por llevar una vida académica normal, incluso nadie en ese país conocía que en Colombia le llevaban una investigación a la mujer por presunto doble homicidio.

Luego de Argentina, Zulma habría viajado a Brasil, después a España, y recientemente a Reino Unido, donde hace unos días fue capturada luego de intentar quitarse la vida en el puente Battersea de Londres.

Guzmán, quien sostenía una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores fallecidas, se encuentra bajo detención con base a la ley de salud mental británica, tras un presunto intento de suicidio. Al mismo tiempo, las autoridades colombianas realizan las respectivas investigaciones en su contra para determinar su responsabilidad en el caso.