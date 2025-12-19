En las últimas horas autoridades lograron la captura de José Ignacio Londoño Corredor, de 31 años de edad, vinculado al homicidio del fiscal 30 local de Barranquilla, Norbey Ruiz Correa, de 50 años, tras dispararle con un arma de fuego en medio un atraco ocurrido el pasado 19 de febrero del vigente año en el barrio Galán.

El operativo se registró en el barrio La Gloria, localidad Suroccidente de Barranquilla.

La rápida identificación del señalado asesino fue gracias a la viralización en redes sociales de unos videos captados por cámaras de seguridad, donde se observa el ataque contra el fiscal y otros robos.

El día del crimen

En uno de esos videos que en su momento fueron analizados y que logró filtrarse a los medios de comunicación, se aprecia el momento exacto en que Ruiz Correa estaciona un automotor frente a un domicilio y a los pocos segundos es abordado por un criminal de contextura gruesa y de alta estatura.

Seguidamente, en medio de un forcejeo, el criminal impactó en tres ocasiones al funcionario de la Seccional Atlántico de la Fiscalía. Luego de eso huye.

Al parecer, el investigador había salido minutos antes del centro comercial Parque Alegra, localizado en la carrera 8 con calle 30, donde visitó una entidad bancaria.

Todo pareció indicar que Ruiz Correa habría sido marcado por criminales dentro del banco y luego fue abordado por los individuos que terminaron por dispararle tres veces en la cabeza, en medio de un caso de fleteo.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Universidad del Norte y allí se confirmó su deceso.

¿Qué le espera a Londoño Corredor?

En su momento, las autoridades informaron sobre una recompensa de hasta $40 millones por cualquier información que condujera a la captura de José Ignacio Londoño.

No obstante, ahora aprehendido, el hombre de 31 años será imputado por homicidio agravado, cómo también una orden de captura vigente desde el 30 de agosto de 2023 por el delito de hurto calificado agravado.