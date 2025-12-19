En desarrollo de operativos de control sobre los principales corredores viales del Caribe colombiano, la Policía Nacional logró la incautación de un cargamento de licor que era movilizado de manera irregular por la vía Cartagena–Barranquilla.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, quienes detuvieron un vehículo tipo camión de servicio público de carga a la altura del kilómetro 16, en el sector del peaje Marahuaco. El automotor cubría la ruta Ibagué–Cartagena.

Durante la inspección, los policías hallaron 36 botellas de licor tipo ginebra, marca AXIS, las cuales no contaban con las estampillas ni la tornaguía exigidas para demostrar su legal procedencia.

El conductor, oriundo de la ciudad de Ibagué, no presentó la documentación requerida, por lo que el licor fue incautado y dejado a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

Las autoridades reiteraron que estos controles se mantendrán de manera permanente para frenar el contrabando y proteger tanto las rentas departamentales como la salud de los consumidores.