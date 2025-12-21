En la tarde de este sábado 20 de diciembre, se confirmó que el Gobierno colombiano radicó formalmente la solicitud de extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, señalada del envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá.

Las autoridades británicas le habrían confirmado al diario ‘El Tiempo’ la solicitud formal de la diligencia.

Actualmente, Guzmán permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido.

Una vez sea declarada médicamente apta, Guzmán Castro será detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, dentro del proceso de extradición hacia la República de Colombia. Una vez surtida esta actuación, se continuará el trámite correspondiente por la vía diplomática, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para la formalización de la solicitud de extradición.

Según la solicitud de extradición, la Fiscalía pidió al Ministerio de Justicia avanzar con los trámites para que Guzmán comparezca ante la justicia colombiana como “autora del delito de homicidio con circunstancias de agravación punitiva cuando la víctima es niño, niña o adolescente”.

El pedido de extradición se apoya, además, en una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Bogotá, en la que se señala que los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de abril de 2025, cuando las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de la capital colombiana.

Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y la otra falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y una tercera adolescente sobrevivieron pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Una investigación de la Fiscalía estableció que el envenenamiento no fue accidental y los análisis de laboratorio permitieron identificar el talio, una sustancia incolora e insípida, utilizada en procesos industriales y altamente peligrosa para la salud.

El rastro del producto llevó a los investigadores a un tarro de frambuesas con chocolate adquirido días antes del hecho, lo que permitió reconstruir la cadena de compra y orientar la investigación hacia Guzmán Castro, quien salió de Colombia poco después de la muerte de las menores y fue objeto de una búsqueda internacional.

En paralelo, medios británicos informaron esta semana que Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis cerca del puente de Battersea, al suroeste de Londres.