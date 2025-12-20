El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno ya firmó el decreto con el que declara emergencia económica en el país, según dijo este sábado en una rueda de prensa.

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media”, dijo el ministro desde la Casa de Nariño.

Culpó al Congreso de no aprobar la ley de financiamiento con la que se pretendía tapar el hueco fiscal del Presupuesto General de la Nación para 2026. Hundimiento que provocó el ‘plan B’ del Ejecutivo que se hizo ya conocido: la emergencia económica.

“Lo que se ve en peligro es la economía del país porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda y si la ley de financiamiento no salió, no se paga la deuda, crece el riesgo ante las entidades territoriales y ante los bancos internacionales“, explicó.

Las preocupaciones de la ANDI

En una carta enviada a los magistrados, la ANDI advierte que existen riesgos para los contribuyentes con la imposición de nuevos impuestos y por la vacancia judicial limitaría la respuesta de la Corte para frenar la declaratoria.

“La imposibilidad de que la Corte responda de forma célere podría significar la afectación de los derechos de un gran número de contribuyentes”, se lee en la comunicación de la agremiación enviada a los magistrados y de la que se conoció el viernes.

Para la ANDI los argumentos que esgrime el ministro de Hacienda para la declaratoria de emergencia económica, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.

La agremiación no existen justificaciones pues el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones de los $546 billones proyectados para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ese restante equivaldría al 2,9 % del total, lo que para la ANDI es insuficiente para declarar una emergencia económica.

“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señalaron.