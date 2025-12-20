Con el propósito de estimular el consumo, fortalecer el comercio formal y ofrecer más tiempo y mejores experiencias a los ciudadanos, centros comerciales de Barranquilla y Soledad realizarán una nueva versión de “Barranquilla y Atlántico Despierta”, una estrategia conjunta que habilitará horarios extendidos del este sábado y domingo, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., en la mayoría de establecimientos.

La fecha fue elegida por consenso entre los centros comerciales participantes, con el fin de responder al comportamiento histórico del consumidor en la temporada de fin de año y permitir que los negocios maximicen sus oportunidades de venta durante uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial.

Según Yilda Castro, directora de Fenalco Barranquilla, esta iniciativa busca dinamizar la economía local, promover la compra formal y generar mayores niveles de tráfico en los centros comerciales a través de actividades especiales, jornadas familiares y acciones de fidelización para los compradores.

Los centros comerciales participantes esperan incremento en sus ventas frente a un fin de semana tradicional de diciembre, impulsado por el horario extendido, el aumento del tráfico de compradores y las activaciones programadas.

“Los centros comerciales de Barranquilla y Soledad nos hemos preparado para brindar a nuestros visitantes una temporada llena de experiencias, seguridad y confort, que hacer sus compras navideñas cómodamente, con más tiempo y buenas opciones comerciales sea el verdadero regalo para todos”, afirmó Ricardo Insignares, Gerente del Centro Comercial Buenavista.

“Desde el Centro Comercial Gran Plaza del Sol, esperamos crecer en comparación al año anterior el IPC más 3 puntos”, comenta Evelyn Perez, Gerente del centro comercial Gran Plaza del Sol.