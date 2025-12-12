Del 19 al 21 de diciembre regresa la campaña “Soledad Despierta”, una iniciativa de la Alcaldía Municipal y Fenalco para dinamizar el comercio durante esta época decembrina.

En ese sentido, los centros comerciales Nuestro Atlántico, Gran Plaza del Sol, y Carnaval, tendrán un horario extendido hasta las 10:00 PM, para la comodidad y el disfrute de todos los usuarios.

Además, Elvira Mejía, Secretaria Privada de la Alcaldía de Soledad, mencionó que espera una afluencia de casi un millón de visitantes para estas fechas.

“Nos emociona que nuestros emprendedores, el gremio de los comerciantes, la ciudadanía, viva una época de alegría y de paz, hay que recordarle a la comunidad que aquí lo tenemos todo, buscamos reforzar nuestro comercio y reforzar el lema de esta administración, “Soledeño compra a Soledeño”, dijo.

De igual manera, Mejía anunció que habrá un desfile navideño el día 14 de diciembre, con un recorrido por el nororiente de Soledad y el inicio de las novenas a partir del 16 de diciembre que se realizarán en los diferentes barrios del territorio.

Por otro lado, el secretario de Gobierno municipal, Carlos Valencia, aseguró el respaldo institucional y operativo para garantizar las actividades de “Soledad Despierta”.

“El municipio recibe 200 uniformados más para sumarse así a los 600 con los que actualmente contamos, es decir, tendremos un 800 policías en pie de fuerza que cubrirán todo este tipo de actividades acompañando a los Centros Comerciales. Queremos dejar un mensaje claro, Soledad es un municipio capacitado para generar un impacto positivo en los eventos que realiza”, comentó.