El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella radicó este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra el polémico decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se trata de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica del Gobierno Nacional.

“Esta acción se interpondrá ante la Corte Constitucional contra solicitud de suspensión provisional de los efectos del decreto y con solicitud especial para que esta corporación sesione extraordinariamente a fin de resolver la medida cautelar”, explicó el abogado constitucionalista Germán Calderón España.

Así mismo, radican ambos juristas una acción popular “contra la venta que hiciera el Gobierno Nacional, sin subasta pública, de los títulos de deuda (TES) por 23 billones de pesos a un solo inversionista extranjero desconocido”.

Explicó Calderón al respecto que esta acción se interpondrá ante el Consejo de Estado con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos de la venta descrita. Además, se solicita también, una actuación extraordinaria para que sesionen y resuelvan la medida cautelar.

