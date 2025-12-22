BOGOTÁ. El Ejército aseveró que el ELN estaba cerca del lugar de secuestro por parte de la comunidad de los 18 militares -16 oficiales y dos suboficiales-, el pasado domingo en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, cuando precisamente realizaban un operativo contra esa guerrilla.

El comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, general William Caicedo, dijo en la emisora ‘Blu Radio’ que los subversivos por los que iban, paradójicamente, estaban de fiesta a escasos kilómetros, mientras se perpetraba el plagio de los uniformados.

Explicó el alto oficial que los indígenas del resguardo La Puria secuestraron a los soldados argumentando que no les pidieron permiso para ingresar a su territorio. Precisó en este punto que desde las fuerzas castrenses suelen solicitar autorización en muchas ocasiones, pero las respuestas llegan 15 días después.

No obstante, advirtió que esta operación se trataba de capturar en flagrancia a los guerrilleros, pero “los indígenas impidieron la operación militar”. Por lo que consideró que las comunidades deberían prohibir el ingreso de subversivos a sus territorios y no el de la fuerza pública.

Añadió el general que sus hombres se encuentran bien de salud y que entregaron las armas para evitar una confrontación con las comunidades instrumentalizadas por estos grupos armados al margen de la ley.

“Entre 200 o 250 se los llevaron a ellos, pero luego fueron más de 500 personas de la comunidad indígena. Con esa presión hacen que cada uno de ellos entregue su nombre, su cédula y generan presión. Al comienzo no querían quitarse las armas, pero pueden ejercer una violencia física, evitar que alguno de los hombres tome malas decisiones”, advirtió.

Y sobre los elenos dijo que “están a cuatro o seis kilómetros del resguardo. A seis kilómetros, más o menos, haciendo fiesta”.