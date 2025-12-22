Con el paso de los días se conocen nuevos detalles en torno al caso de Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana, señalada de causar la muerte por envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, en abril del presente año. Justamente, el pasado 16 de diciembre las autoridades de Reino Unido hallaron a la mujer de 54 años, quien fue recatada del río Támesis, al parecer, en un intento de atentar contra su vida.

Leer más: Incautan bienes de ELN y disidencias por casi medio billón: pierden hoteles, vehículos y sociedades

La detención de Guzmán se dio bajo los criterios de la ley de salud mental por el presunto intento de suicidio, cuando fue rescatada por agentes de la policía de las aguas del río Támesis, cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que el martes sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer “en situación de peligro”.

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, indicó.

Le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anuncia cese de hostilidades contra la fuerza pública durante fiestas decembrinas

De acuerdo con los medios británicos, la mujer habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia colombiana y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro. La empresaria niega el crimen.

Lea acá: “Acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma”: Uribe, a horas de definir si el Centro Democrático irá a la consulta

Otros casos de envenenamiento

Asimismo a Guzmán Castro se la vinculado a la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, con quien sostuvo una relación extramatrimonial. En su momento, los médicos reportaron que Graham Sardi falleció tras una lucha contra el cáncer; sin embargo, se hallaron rastros de talio en su organismo.

En diálogo con El Tiempo, Juan De Bedout Vargas, padre de una de las dos menores fallecidas, relató que esta no sería la primera vez que en su casa alguien tuviera en contacto con el talio.

No olvide leer: ‘Es una jugada construida durante semanas’: presidente de la Andi sobre inminente declaratoria de emergencia económica

El primer episodio ocurrió en 2021, en plena pandemia, cuando Alicia, la esposa de De Bedout murió a causa de un cáncer, o al menos eso era lo que creía pues previo a su deceso había sufrido dos intoxicaciones con talio. De la primera logró recuperarse, pero de la segunda no hay mucha certeza debido a que el cáncer también la acechaba.

Así las cosas, De Bedout recordó haber insistido a los médicos que lo que tenía su esposa era una intoxicación con talio además de su penosa enfermedad, sin embargo, su evolución se confundió entre estas dos afecciones, pero pocos días después falleció.

Para ese entonces, Juan ya había conocido a Guzmán con la que dice tuvo un “enredo” tras un congreso en Cartagena en 2018.

Lea también: Barranquilla se consolida como un símbolo de orgullo y progreso

Caballos envenados con talio

Durante una entrevista con ‘Focus Noticias’, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta; sin embargo, acusó a la familia De Bedout señalando que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.

Esta información divulgada por Guzmán Castro despertó alertas en la Fiscalía, que investiga el caso.

La ruta de Zulma Guzman para escapar de Colombia y llegar a Londres

Las autoridades colombianas detallaron que mediante un análisis de información técnica se logró reconstruir el recorrido de Guzmán Castro fuera del país. Primero estuvo en Argentina, luego en Brasil, después a Españay finalmente a Inglaterra.

“Las autoridades del Reino Unido habían emitido una orden de arresto, luego de establecer por parte de la policía británica y colombiana la presencia de esta mujer en su país en atención a la solicitud de captura elevada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL”, se lee en un comunicado de la Interpol Colombia.

Le puede interesar: Alerta por vientos de hasta 51 km/h de velocidad en Barranquilla

Se agrega: “El día martes 16 de diciembre se logra dar con la ubicación de la señora Zulma Guzmán Castro en la ciudad de Londres. De acuerdo con la información aportada por las autoridades londinenses e INTERPOL Reino Unido, fue confirmado que ese día, hacia las 06:45 am, la Policía Metropolitana de Londres recibió un reporte de que una ciudadana se encontraba en situación de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. La Unidad de Policía Marítima recuperó a la mujer del agua a orillas del río Támesis a las 07:14 am, siendo trasladada a un centro hospitalario, donde se determinó que sus lesiones no eran mortales ni generaron afectaciones permanentes. Actualmente, permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido”.

¿Cómo llegaron las frambuesas a las niñas?

De acuerdo a los detalles del informe del ente acusador, existen evidencias que vinculan a la mujer con el envío de unas frambuesas cubiertas de chocolate que recibieron y consumieron las niñas.

Una primera niña, llamada Emilia, comenzó a sentir los síntomas, el mismo día que consumieron las frambuesas. La hoy fallecida empezó a presentar vómitos, malestar general, adormecimiento y dificultad para respirar.

Ante el agravamiento de su salud, Emilia fue conducida a la Fundación Santa Fe en la madrugada del 5, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos la niña falleció cuatro horas después de ingresada.