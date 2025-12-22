Los siete candidatos de la consulta de la centroderecha le siguen haciendo guiños a la senadora Paloma Valencia, candidata del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y el nuevo miembro, Daniel Palacios, hacen un llamado al uribismo para enfrentar juntos al petrismo en las elecciones presidenciales de 2026.

Asimismo, el partido Centro Democrático tiene plazo hasta este lunes para notificarle a la Registraduría Nacional si participará o no en la consulta interpartidista prevista para marzo, mecanismo al que fue invitada su candidata presidencial, la senadora Paloma Valencia.

La decisión, que definirá el rumbo electoral de la colectividad, sigue en manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien evalúa si el partido se suma al bloque denominado ‘La gran consulta por Colombia’, si compite directamente en primera vuelta o si pactar alianzas con otros sectores políticos.

Durante el fin de semana quedó en evidencia que la última palabra no estaba tomada. Aunque los integrantes de ‘La gran consulta’ dieron por hecho el ingreso de Valencia y difundieron mensajes en redes sociales celebrando su llegada, la versión fue desmentida poco después.

La propia Paloma Valencia se pronunció señalando que agradecía las manifestaciones de apoyo, pero recalcó que cualquier definición debía ser previamente concertada con el expresidente Álvaro Uribe y con las bases del Centro Democrático, antes de anunciar cuál será su estrategia de cara a las elecciones presidenciales.

Por su parte, este lunes 22 de diciembre, el exmandatario se refirió al tema a través de su cuenta de X, donde confirmó que durante el domingo se adelantaron conversaciones internas y que el proceso continúa.

“Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”, escribió.

Uribe también dejó claro que respaldará la determinación que adopte la senadora. “De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”.