Este jueves se definió en un sorteo en la Registraduría la ubicación de los logos para Senado por la circunscripción nacional e indígena y para Cámara por Bogotá y Cundinamarca, así como las circunscripciones especiales indígena, afrodescendiente e internacional.

La entidad electoral indicó que en los próximos días, las delegaciones departamentales de la Registraduría llevarán a cabo el sorteo de la posición de los logos en la tarjeta electoral para las cámaras territoriales y las 16 curules de paz.

“Llevamos a cabo un proceso de evaluación de la tarjeta electoral para que fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Se trata de una tarjeta que se acomoda muy bien a las circunstancias, de cara a que no hay fotografías de las candidatas y los candidatos. Es a doble columna, con reverso de diferentes colores y unas características de seguridad en ambas caras muy destacables”, señaló el registrador Hernán Penagos.

La posición de los logos quedó establecida para el Senado Circunscripción Nacional, con el reverso color azul, en el puesto 1. Partido de La U, 2. Coalición Fuerza Ciudadana, 3. Partido Centro Democrático, 4. Pacto Histórico Senado, 5. Partido Conservador Colombiano, 6. Partido Verde Oxígeno, 7. Patriotas, 8. Con toda por Colombia, 9. Coalición Cambio Radical – ALMA, 10. Alianza por Colombia, 11. Creemos, 12. Movimiento Salvación Nacional, 13. Colombia Segura y Próspera, 14. Ahora Colombia, 15. Frente Amplio Unitario y 16. Partido Liberal Colombiano.

“El sorteo también incluyó la posición de los logos para el Senado de la República por la circunscripción indígena (reverso color rosado) y para la Cámara de Representantes por la circunscripción indígena (verde), afrodescendiente (gris) e internacional (café)”, se lee en el comunicado.

A través de un boletín de prensa, la Registraduría reportó el pasado martes que luego del vencimiento del periodo de modificación de candidaturas por renuncia o no aceptación de las mismas, fueron 3.144 los candidatos que quedaron inscritos para participar en las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

La entidad de la Organización Electoral precisó que al Senado de la República son 1.078 candidatos que componen 26 listas: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.054 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 24 aspirantes.

Y a la Cámara de Representantes son un total de 2.066 candidatos en 498 listas, distribuidas por circunscripción: territorial, 302 listas integradas por 1.631 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 43 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), 123 listas integradas por 246 candidatos.

“La Registraduría Nacional remitió la lista de los candidatos inscritos al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley 1475 de 2011”, se lee.

Esto, entre otros asuntos, para certificar causales de inhabilidad.

Finalmente, la Registraduría recordó que de acuerdo con el calendario electoral para las elecciones de Congreso de 2026, hasta un mes antes de la elección, es decir, el 8 de febrero de 2026, podrán modificarse los candidatos cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma.

Y hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

“La lista de candidatos también podrá sufrir modificaciones por decisiones de orden judicial”, concluye el documento.

