El partido Nuevo Liberalismo, dirigido por Juan Manuel Galán, ha iniciado un recorrido por las diferentes regiones del país con el objetivo de consolidar sus bases para impulsar las nuevas candidaturas a las elecciones del Congreso del 2026.

Como parte de esta estrategia nacional, este sábado 20 de diciembre se realizará en Barranquilla el lanzamiento oficial de la campaña al Senado de Óscar David Galán, un acto político que contará con la presencia de Juan Manuel Galán, candidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo.

Entre los ejes centrales de su propuesta se destacan la descentralización de los recursos, el fortalecimiento de los municipios, la seguridad y la lucha contra las economías ilegales, y la recuperación de la seriedad y el rigor en la política.

“La Ruta Galán 90 no es una gira política: es un compromiso con el país. Colombia necesita decisiones con carácter, políticas públicas con rigor y un Congreso que vuelva a estar conectado con los territorios. No vinimos a improvisar ni a hacer show; vinimos a hacer política en serio, porque sí hay futuro para Colombia”, explicó el aspirante.

De acuerdo con la colectividad roja, el evento en Barranquilla marcará “la consolidación de una campaña basada en la seriedad, el rigor y la experiencia como ejes de la acción política, que con la Ruta Galán 90 continuará recorriendo distintos departamentos del país con el objetivo de fortalecer una candidatura al Senado sustentada en formación, compromiso con las regiones y responsabilidad en la toma de decisiones, y en la convicción de que sí hay futuro para Colombia cuando la política se ejerce con carácter y cercanía a la gente”.

Galán, abogado, doctor en Ciencias Sociales, docente universitario y exconcejal de Barranquilla, hace parte del Nuevo Liberalismo dentro de la coalición ¡Ahora Colombia!. Su aspiración al Senado se fundamenta en una trayectoria construida desde el territorio y en la convicción de que el Congreso debe recuperar su papel como escenario de deliberación seria, control político efectivo y construcción de políticas públicas que respondan a las realidades regionales.