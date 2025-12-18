El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció este jueves que ha decidido sumarse a los seis aspirantes de centro y derecha que el miércoles anunciaron que irán a una consulta el 8 de marzo de 2026.

Se trata de la Gran Consulta por Colombia, “una alianza política amplia y plural que se proyecta como una de las principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2026”.

En ella, los aspirantes Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) acordaron unirse y participar en la consulta para la elección de un candidato único para la primera vuelta presidencial.

Asimismo, extendieron una invitación -que ha sido aceptada este jueves por Daniel Palacios- para que otros precandidatos de centro y derecha participen en esta consulta.

“Colombia exige unidad y la Gran Consulta representa esa alternativa. Quiero hacer un reconocimiento a David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, quienes pasaron del dicho al hecho. También a Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, todos férreos opositores de este Gobierno y quienes le han apostado a la unidad como forma para avanzar. Ante la invitación pública y generosa que me han hecho, quiero comunicarle al país que siendo coherente con mis convicciones acepto la invitación de integrar esta Gran Consulta”, dijo Palacios en un video.

Agregó que él hace parte de “una generación que se reúsa a vivir con miedo, que no se le va a arrodillar a los criminales”.

“Pero sobre todo hago parte de una generación que no quiere vivir como le toca, sino como quiere y aspira. Creo en la unidad. Hoy doy ese primer paso para que con seguridad rescatemos a Colombia”, concluyó.

Los precandidatos de esta Gran Consulta se comprometen a respaldar al ganador.

El pasado 11 de diciembre Daniel Palacios presentó ante la Registraduría Nacional cerca de 1.200.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2026.

Palacios se inscribió bajo el aval del Partido Liberal, ya que la colectividad le envió una carta al exministro de Duque para que represente al partido en una consulta interpartidista en marzo.