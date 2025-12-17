Seis candidatos presidenciales de centro y derecha anunciaron que irán a una consulta el 8 de marzo de 2026.

Se trata de la Gran Consulta por Colombia, “una alianza política amplia y plural que se proyecta como una de las principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2026”.

En ella, los aspirantes Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) acordaron unirse y participar en la consulta para la elección de un candidato único para la primera vuelta presidencial.

Asimismo, los precandidatos se comprometieron públicamente a respaldar al ganador de dicha consulta presidencial.

Además, los integrantes de la Gran Consulta por Colombia reiteraron que el proceso permanece abierto a la llegada de nuevos candidatos, “siempre que compartan el propósito de anteponer al país por encima de los intereses personales, no provengan de los extremos políticos y ofrezcan una alternativa seria y sensata para enfrentar los problemas reales del país, sin jefes políticos y basada en la experiencia, la evidencia y la transparencia”, se lee en el comunicado.

