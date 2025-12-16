El Gobierno decretó este martes sesiones extraordinarias en el Congreso del 17 de diciembre de 2025 al 16 de febrero de 2026 con el fin de aprobar una treintena de ascensos de las Fuerzas Militares y de Policía a los mayores grados castrenses, entre los que se encuentra el ascenso del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, quien pasa de coronel a general.

Leer también: Partido Conservador no iría a la consulta interpartidista: “Veo más ambiente para una encuesta”, dijo Cepeda

De acuerdo al decreto 1366 de 2025, la convocatoria tiene como objetivo el “trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conferidos por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Resolución de Mesa Directiva N° 079 del 6 de noviembre de 2015, mediante la cual se estableció el procedimiento interno para el estudio y aprobación de los ascensos de los oficiales de la fuerza pública y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para tal fin”.

Esto debido a que este martes la Comisión Segunda del Senado aprobó los ascensos en primer debate y, dentro de ocho días, debe aprobarlos la plenaria del Senado.

Lo que se comenta es que la sesión de los ascensos de llevaría a cabo el próximo 26 de diciembre de forma mixta, es decir presidencial y virtual.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez tiene más de 30 años en su trayectoria policial, es natural del municipio de Tocaima (Cundinamarca). Es administrador policial y profesional en administración de empresas, con estudios de posgrado en seguridad; de igual manera, cuenta con cursos de actualización, seminarios, diplomados y simposios en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, administrador de unidad policial, derechos humanos e integridad y transparencia institucional en la lucha contra la corrupción adelantados en el país y en el exterior.

Importante: Vuelve a hundirse la reforma a la salud de Petro en la Comisión Séptima del Senado en penúltimo debate

En su hoja de vida reposan 58 condecoraciones y 135 felicitaciones, y su trayectoria se encuentra ligada a áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial, las cuales ha desempeñado en unidades como los Departamentos de Policía Boyacá, Santander y Meta, de igual manera se desempeñó en la Metropolitana de Bogotá y la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección, la Dirección de Seguridad Ciudadana, Director de la Escuela de Posgrados de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, Metropolitana de Popayán, agregado de Policía en Washington- OEA, Subcomando Metropolitana de Bogotá y comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.