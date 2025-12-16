Tras ser elegido por cuarta vez como presidente del Partido Conservador, el senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda aseguró que no ve muy probable que la colectividad participe en las consultas interpartidistas de marzo próximo.

Cepeda indicó que, en cambio, hay mayor posibilidad de que se realice una encuesta para definir el candidato de la centroderecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Nos declaramos desde hoy en asamblea permanente en el Directorio, pero los vientos que soplan es que no vamos a una consulta popular y vamos en el camino de una encuesta”, dijo el senador a periodistas.

En ese sentido, Efraín Cepeda anunció que buscará reunirse con los presidentes de otros partidos para evaluar la posibilidad de realizar una encuesta. Así, los precandidatos presidenciales de estas colectividades se medirían con dicho mecanismo y no en la consulta interpartidista para determinar quién los representará en la contienda electoral.

“Veo más ambiente para una encuesta. Voy a hablar con los presidentes de los partidos políticos para buscar esos caminos de unidad, pero creo que los vientos soplan para una encuesta y no para una consulta popular”, sostuvo.

Fue enfático en que el objetivo es buscar consensos: “Hoy estuvieron presentes algunos de los precandidatos y expresidentes del Directorio, quienes propusieron unas convenciones descentralizadas mixtas, pueden ser virtuales, pero vamos a reunirnos formalmente y vamos a encontrar ese consenso para el mecanismo”.

Este martes la mesa directiva del Partido Conservador quedó conformada por el presidente Efraín Cepeda, vicepresidente Juan Camilo Cárdenas, quien es candidato actual a la Cámara por el Quindío y exdiputado, y Adolfo Pineda García, secretario general.

La principal responsabilidad de Cepeda será “liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026″, indicó la colectividad.