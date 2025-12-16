Con la elección de la senador Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, considerada como del ala moderada del partido opositor y con un discurso para aglutinar sectores de centro y derecha, se podrían anticipar coaliciones de cara a las elecciones de 2026 con la diana en el solio de Bolívar.

Valencia es, además, la candidata del expresidente Álvaro Uribe, como líder natural del Centro Democrático, y el mismo Uribe Vélez, el político quizá más influyente de las últimas dos décadas y media en el país, ya ha venido reuniéndose con candidatos de este espectro ideológico y allanando el camino para enfrentarse al petrismo y a la centroizquierda en los comicios del año entrante.

Por ello, su escogencia fue saludada por varios aspirantes.

Abelardo de la Espriella escribió: “Felicitaciones a la doctora @PalomaValenciaL por su selección como candidata del @CeDemocratico, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia. A la doctora @MariaFdaCabal , un mensaje afectuoso y patriótico: hay más futuro que pasado, generala”.

Juan Carlos Pinzón ‘trinó’: “Le doy la bienvenida a la decisión del Centro Democrático al escoger a su candidata, la senadora @PalomaValenciaL. Mi respeto y reconocimiento. Llegó la hora de unir al país. De unir a todos los que queremos recuperar la seguridad y el orden, dar un rumbo claro a Colombia y acabar con la incertidumbre y el desastre que el Pacto Histórico, Iván Cepeda y el gobierno actual le están causando al país”.

Enrique Peñalosa, a su vez, publicó en sus redes: “Muchas felicitaciones a Paloma Valencia por su candidatura del Centro Democrático. Es una excelente líder que ha dedicado su vida a contribuir a la construcción de un mejor país”.

Daniel Palacios, así mismo, escribió: “Felicitaciones apreciada @PalomaValenciaL Saludo tu candidatura presidencial por el @CeDemocratico Eres una mujer de carácter, ideas claras y con gran capacidad de sumar. Mi abrazo afectuoso y democratico”.

Y lo propio hizo Vicky Dávila: “Paloma Valencia, Dios te bendiga. Felicitaciones y un abrazo fuerte… esta lucha por la democracia y la libertad hay que continuarla con toda la fuerza hasta recuperar a Colombia”.

Esto además luego de que la semana pasada se dieran varias reuniones en la centroderecha, por ejemplo entre el ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con lo que siguen perfilándose las posibles alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y a las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

El encuentro se dio en un restaurante de Bogotá, donde ambos manifestaron su admiración por el otro: la candidatura de Pinzón está avalada por el partido Oxígeno y ADA, mientras que Peñalosa aún estudia las posibilidades para formalizar su candidatura.

Pero también otro encuentro del mismo viernes en la mañana despeja panoramas en torno a la unión de fuerzas en la centroderecha: los precandidatos David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo hablaron un par de horas, incluso, de la posibilidad de incluir a otros precandidatos que participen en la consulta de marzo.

Y la candidata Vicky Dávila hizo un llamado a varios de los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro para unirse en la consulta, entre ellos, mencionó a Luna, Cárdenas, Oviedo, Galán y Gaviria.

No obstante, dos de los candidatos más fuertes, según las más recientes encuestas, de la derecha y el centro, respectivamente, como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, han dicho que no van a ir a una consulta. Y el propio expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, y quien contempla la unidad de espectros políticos amplios desde Fajardo a De la Espriella, planteó que su partido podría no ir a las consultas sino que propone pensar en una encuesta, como también lo había hecho Fajardo y más atrás De la Espriella.

Y los partidos Cambio Radical, el Liberal y el Conservador han manifestado su intención de ir a la consulta.

Hasta el 6 de febrero, los partidos que anunciaron su intención de participar en consultas internas pueden inscribir precandidatos, para lo que la Organización Electoral estudia implementar una tarjeta electoral única, que incluya todas las consultas en un solo formato.

En todo este asunto, las otras dos fechas claves son el 22 de diciembre, que se cumple el plazo para que los partidos informen si desisten de participar en consultas y el 7 de febrero, cuando la Registraduría confirmará cuántas consultas se harán y con qué listas.

Tras el cierre del plazo de inscripción el 8 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmó que 34 partidos, movimientos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos oficializaron su intención de medirse en las consultas del 8 de marzo.

Entre los inscritos están los tradicionales partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U, a los que se suman el Nuevo Liberalismo, En Marcha y Oxígeno. Desde el oficialismo, el Pacto Histórico manifestó su intención de participar, así como el Partido Comunes y el Partido Esperanza Democrática.

También están las fuerzas cristianas como Colombia Justa Libres. Figuran así mismo La Fuerza de la Paz, el Partido Ecologista Colombiano, AICO y MAIS. Y los grupos significativos como Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Movimientos Valiente, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, Caicedo, Firme con Lizcano – Colombianismo, Colombia Una Nueva Historia, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Firme Luna Presidente – Sí Hay un Camino y Juego Limpio, entre otros.