Tras la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, la exprecandidata María Fernanda Cabal solicitó a la dirección del partido la publicación íntegra de las encuestas internas y de la auditoría del proceso, con el objetivo de garantizar la transparencia democrática y fortalecer la confianza ciudadana en el mecanismo de selección.

El pronunciamiento se dio durante el acto en el que la colectividad oficializó a Valencia como su aspirante presidencial, escenario en el que, pese a su solicitud, Cabal reiteró que respetará el compromiso de acompañar a quien resultara elegida y felicitó a la senadora por su designación.

Durante su intervención, Cabal hizo un llamado público para que se divulguen los resultados completos del proceso de encuestas internas, así como la auditoría correspondiente, al considerar que se trata de un paso necesario para despejar dudas y reforzar la legitimidad del procedimiento adelantado por el partido.

“Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”, afirmó la senadora.

Pese a la solicitud, la exprecandidata reiteró su respaldo a la decisión tomada por el Centro Democrático y destacó los años de trabajo conjunto con Paloma Valencia, particularmente en la Comisión Primera del Senado de la República.

Asimismo, aseguró que continuará participando activamente en la vida política del país, defendiendo los principios que ha promovido dentro del partido, como la democracia, la defensa de la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y el orden institucional.

“Mi deber es seguir trabajando más fuerte que nunca. Desde donde me necesiten, allí estaré, con carácter y con la voz firme que nunca ha temido decir lo que otros callan”, sostuvo Cabal.

Hasta el momento, la dirección del Centro Democrático no ha informado si hará pública la auditoría solicitada ni cuándo se divulgarían los resultados completos del proceso interno que definió la candidatura presidencial.