El Partido Conservador informó este martes en sus redes sociales que el Directorio Nacional Conservador eligió al senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda Sarabia como presidente de la colectividad azul.

“Por decisión unánime, el Directorio Nacional eligió al senador y precandidato presidencial @EfrainCepeda como presidente del Partido Conservador”, se lee en la publicación de X.

Agregan los godos sobre la designación de Cepeda, quien ha sido ya presidente de esa misma colectividad, que “su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026 junto a @juancardenasl_ como su vicepresidente”.

De esta forma, la mesa directiva queda conformada por el presidente Efraín Cepeda, vicepresidente Juan Camilo Cárdenas, quien es candidato actual a la Cámara por el Quindío y exdiputado, y Adolfo Pineda García, secretario general.

Esto luego de que la semana pasada renunciara a la presidencia del partido la senadora Nadia Blel Scaff, dijo, para concentrarse en su candidatura al Senado.

En las últimas semanas se han presentado roces en la colectividad azul por la precandidatura presidencial del excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Perfil de Efraín Cepeda

Cepeda es economista Industrial de la Universidad de los Andes, con estudios en Altas Finanzas de la misma institución. Ha cursado estudios militares alcanzando el título de Teniente de Fragata, Teniente de Navío y Capitán de Corbeta de la Reserva Naval. Es experto en Administración de Empresas y asuntos económicos.

En calidad de gestor de la iniciativa privada, fue Gerente de la Empresa Cepeda & Cía., llegando a posicionarla como una de las más representativas del sector inmobiliario en la región.

Igualmente, ha sido miembro activo de la Cámara de Comercio de Barranquilla; Presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz – Fedelonjas y del Comité Intergremial del Atlántico, al cual contribuyó a su creación entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, periodo en el que lideró la reorganización de los servicios públicos del departamento para liquidar la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, una empresa pública que prestaba un servicio deficiente y le dio paso a la empresa Triple A, que actualmente sigue operando.