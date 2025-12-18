Los siete candidatos de la consulta de la centroderecha le siguen haciendo guiños a la senadora Paloma Valencia, candidata del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y el nuevo miembro, Daniel Palacios, hacen un llamado al uribismo para enfrentar juntos al petrismo en las elecciones presidenciales de 2026.

El exsenador Luna enfatizó que han “acordado dejar de lado los egos en aras del ejercicio colectivo. Existe un acuerdo fundamental: la persona que gane la consulta de marzo liderará el equipo”.

A su vez, Dávila, periodista, lanzó invitaciones a Valencia, así como a Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y al propio Palacios: “El objetivo es derrotar el proyecto político destructivo que representa Petro, que representa Cepeda, que es su heredero”.

Palacios anunció este jueves que ha decidido sumarse a los seis aspirantes de centro y derecha que el miércoles anunciaron que irán a la consulta el 8 de marzo.

Se trata de la Gran Consulta por Colombia, “una alianza política amplia y plural que se proyecta como una de las principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2026”.

Palacios, quien se inscribió bajo el aval del Partido Liberal y radicó alrededor de 1 millón 200 mil firmas para avalar su candidatura a la Presidencia, señaló: “Colombia exige unidad y la Gran Consulta representa esa alternativa. Quiero hacer un reconocimiento a David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, quienes pasaron del dicho al hecho. También a Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, todos férreos opositores de este Gobierno y quienes le han apostado a la unidad como forma para avanzar. Ante la invitación pública y generosa que me han hecho, quiero comunicarle al país que siendo coherente con mis convicciones acepto la invitación de integrar esta Gran Consulta”.