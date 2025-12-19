El Partido Cambio Radical informó oficialmente su decisión de retirar la manifestación de intención de participar en una consulta popular e interpartidista, que había sido radicada el pasado 5 de diciembre de 2025 ante las autoridades electorales.

Así lo confirmó el secretario general y representante legal de la colectividad, Germán Córdoba Ordóñez, quien señaló que la decisión se adopta en cumplimiento de la normativa electoral vigente y dentro de los plazos establecidos por los organismos de control electoral.

De acuerdo con el comunicado, la Resolución 14948 del 1 de diciembre de 2025, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, fijó el 22 de diciembre de 2025 como fecha límite para que los partidos políticos comunicaran por escrito su retractación frente a la intención inicial de realizar consultas para la escogencia de candidatos o la adopción de decisiones internas.

Este mismo plazo fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 01542 de 2025, cuyo artículo primero, en concordancia con el calendario electoral, establece el mismo término para que las organizaciones políticas modifiquen su voluntad inicial.

Tras un análisis interno, Cambio Radical resolvió no continuar con el proceso de consulta y solicitó formalmente que se deje sin efectos la comunicación presentada el pasado 5 de diciembre.

Con esta decisión, el partido ajusta su estrategia política de cara al calendario electoral de 2026, manteniéndose dentro de los lineamientos legales establecidos por las autoridades competentes.