El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, reiteró este lunes su preocupación ante una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

Hace un par de días, la Andi le envió una carta a la Corte Constitucional solicitándole la adopción de medidas urgentes.

En la misiva, el gremio advirtió que existen riesgos para los contribuyentes con la imposición de nuevos impuestos y la vacancia judicial limitaría la respuesta de la Corte para frenar la declaratoria.

En entrevista con ‘Blu Radio’ este lunes, Bruce Mac Master dijo que el decreto de la emergencia económica es “una jugada” del Gobierno de Gustavo Petro “que fue construida desde hace varias semanas a través de la forma en la cual se dieron los trámites en el Congreso”.

“El Gobierno sabía que el Congreso muy probablemente no iba a aprobar la Ley de Financiamiento y condujo todo el trámite hasta el final de la legislatura, que además termina coincidiendo con el inicio de la vacancia judicial para poder entonces llegar al momento de idearse un mecanismo mediante el cual termina -en nuestra opinión- en forma inconstitucional, declarando una emergencia económica a través de la cual generar unos impuestos”, señaló el líder gremial.

Para la Andi los argumentos que esgrime el ministro de Hacienda para la declaratoria de emergencia económica “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.

Para la agremiación, no existen justificaciones, pues el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones de los $546 billones proyectados para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ese restante equivaldría al 2,9 % del total, lo que para la ANDI es insuficiente para declarar una emergencia económica.

“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señó la Andi en la carta enviada a los magistrados de la Corte Constitucional.