No se hicieron esperar las reacciones ante el anuncio de este sábado 20 de diciembre del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Gobierno reactivará la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca en un intento por disminuir la producción de los narcóticos.

El funcionario hizo énfasis en que la fumigación se hará en aquellos lugares donde grupos armados ilegales utilicen la coerción contra las comunidades campesinas para imponer los sembrados de cultivos ilícitos.

Al respecto, la candidata a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Ana Ligia Mora Martínez, advirtió que “el gobierno de Gustavo Petro hoy habla de glifosato, pero calló mientras la coca crecía sin control. Más coca, más bosques destruidos y más poder para las mafias. Eso también es daño ambiental. Y del peor. La incoherencia también destruye país”.

El analista de geopolítica, Álvaro Rodríguez, expuso que “en el pasado Petro lo llamó ‘veneno’ para la tierra y la gente, y denunció la aspersión aérea como fracaso ambiental y de salud en discursos en la ONU. Siempre incoherente: anti-EE. UU. en campaña, ahora busca su aval”.

Ya días anteriores el presidente Gustavo Petro había lanzado una advertencia a las disidencias de alias Iván Mordisco para que dejen de utilizar a la población civil contra la fuerza pública, sino activarían las fumigaciones.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, señaló el mandatario en su cuenta de X el pasado miércoles.

Petro reiteró que este grupo armado, perteneciente a la junta del narcotráfico, se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación.

“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de ‘Iván Mordisco’, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo. Estas fuerzas son las que están en combate con el Estado y no hay negociaciones de ningún tipo con ellas”, aseguró en sus redes.

Estas declaraciones del jefe de Estado se dieron tras el ataque registrado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó ocho uniformados muertos y graves afectaciones a la infraestructura pública y privada.