El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno reactivará la fumigación con glifosato a los cultivos de coca en un intento por disminuir la producción de los narcóticos.

El ministro hizo énfasis en que la fumigación se hará en aquellos lugares donde grupos armados ilegales utilicen la coerción contra comunidades campesinas para imponer los cultivos ilícitos.

Ya días anteriores el presidente Gustavo Petro había lanzado una advertencia a las disidencias de alias Iván Mordisco para que dejen de utilizar a la población civil contra la fuerza pública, sino activarían las fumigaciones.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, señaló el mandatario en su cuenta de X el pasado miércoles.

Petro reiteró que este grupo armado, perteneciente a la junta del narcotráfico, se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación.

“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de ‘Iván Mordisco’, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo. Estas fuerzas son las que están en combate con el Estado y no hay negociaciones de ningún tipo con ellas”, aseguró en sus redes.

Estas declaraciones del jefe de Estado se dieron tras el ataque registrado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó ocho uniformados muertos y graves afectaciones a la infraestructura pública y privada.

El ataque guerrillero, atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas FARC y dirigido contra el puesto policial de esa localidad, comenzó en la mañana del miércoles pasado y se prolongó durante varias horas, obligando a los habitantes de ese lugar a buscar refugio para ponerse a salvo.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran el puesto policial y otras construcciones de la localidad con graves daños en su estructura producto del ataque en el que también fueron utilizados explosivos.