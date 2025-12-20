La incertidumbre reina entre miles de estudiantes de la Universidad del Atlántico que este viernes cumplieron su sueño de graduarse de la alma mater. Sin embargo, durante la ceremonia, la mayoría de ellos solo recibieron el diploma sin el acta de grado que certifique la validez de su título profesional.

Ante este hecho, los estudiantes y padres de familia manifestaron su inconformidad, ya que tras varios años de estudio esperaban ver su logro académico concretado.

“Ya teníamos dudas acerca de la graduación porque no sabíamos si íbamos a tener este año, ante la crisis de gobernabilidad que afronta la universidad por la rectoría, pero cuando nos avisaron de la ceremonia nos pusimos felices. Con toda la ilusión asistimos para luego encontrarnos con que no nos iban a dar las actas de grado, solo los diplomas y que teníamos que ir a validar el título en una notaría acá en la ciudad”, comentó Susana, una de las jóvenes que recibió su grado en la primera ceremonia.

Y agregó: “Yo resido en Corozal, Sucre, y el trámite no lo podemos hacer este fin de semana; debido a la Navidad y Año Nuevo no sé si logremos quedarnos en Barranquilla para resolver este problema. Igual todo nos implica más gastos de traslado y tiempo, y no debería ser así”.

De igual manera, Andrés Toscano*, quien se graduó de Licenciatura en Música, mencionó que “lo primero que noté fue la firma del diploma; no se entiende si es de alguno de los dos rectores que tenemos ahora o de alguien más; la verdad, uno no se siente cómodo con este título, así sin acta”.

Puso de presente que “la explicación que me dieron es que hay que presentar el diploma, y que nos van a colocar unos sellos en notaría; además, se dejará una firma oficial que valida el título”.

En ese sentido, esta casa periodística pudo constatar que los estudiantes de pregrado no recibieron el acta de grado, mientras que los de posgrado ya cuentan con dicho documento legal.

Vacíos legales

La preocupación se manifiesta de manera general entre la comunidad académica de la Uniatlántico. Francisco Echeverry López, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la alma mater, presentó una petición a las autoridades competentes para garantizar la legalidad de los más de 1.200 diplomas y actas de grados que se entregaron en la ceremonia.

Explicó que el rector temporal, Rafael Castillo, quien fue designado por el Ministerio de Educación, estaría incurriendo en varias irregularidades como usurpación de cargo público.

“Cuando el Ministerio de Educación nombró al rector de manera temporal en Uniatlántico, uno esperaba que se diera su posesión oficial y luego los grados, pero ya el funcionario encargado empezó a ejercer en el cargo, cuando hay otro rector de manera oficial, lo que podría traducirse como una usurpación de cargo público por parte de Castillo”, explicó.

A su vez, contó que “es inconcebible desde lo legal que el rector temporal de la alma mater tenga todavía sanciones y una inhabilidad por parte de la Procuraduría. Todas las entidades verifican primero este tipo de antecedentes antes de proceder a tomar acciones, pero eso no pasó en este caso”.

El egresado de Uniatlántico fue enfático en decir que “el problema va a ser cuando dentro de dos años, cuando todos estos chicos que se graduaron estén trabajando y venga el Consejo de Estado a decir que no es válido su título por tener la firma ilegal”.

Versión del rector actual

Al rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le notificaron desde el Ministerio de Educación que su nombramiento no requería de una posesión oficial.

El académico contó que “desde el gabinete me explicaron que había validez en la designación al ser un acto ministerial en medio de un proceso que se viene adelantando al interior de la institución. Esta fue de las primeras cosas que consulté y tanto localmente como nacionalmente”.

También se refirió a las presuntas irregularidades por procesos judiciales pendientes. Fue enfático al decir que no se encuentra inhabilitado ni sancionado, por lo que puede asumir el cargo.

“Quiero decir que no hay inhabilidad alguna, no tengo sanción en este momento de la Procuraduría y vale aclarar que el objeto del proceso disciplinario fue por una comisión de servicios que no se le otorgó a un profesor de la Universidad del Atlántico. A este mismo solamente recibió 15 días de salario para tomar sus clases en Argentina. Entonces, la Procuraduría consideró que al profesor, en vez de recibir una comisión de servicios, se le dio una comisión de estudio”.

En esa misma línea, agregó que “estamos hablando de un proceso hace 10 años y que conocí hace apenas menos de 5; o sea que toda la etapa de indagación preliminar de investigación que hizo la Procuraduría no me vinculó y eso lo puedo probar en el expediente”.

Procuraduría pide explicaciones por suspensión de Castillo

La Procuraduría General de la Nación ya colocó su lupa sobre la crisis de gobernabilidad que se vive en la Universidad del Atlántico y que se ha agudizado con el nombramiento de Rafael Castillo como rector temporal ante una orden del Ministerio de Educación de reemplazar por hasta un año a Leyton Torres, quien fue elegido en octubre por el Consejo Superior.

En un oficio conocido por EL HERALDO se puede leer que se requirió a la universidad que informe si se dio cumplimiento a una sanción disciplinaria de suspensión por cuatro meses impuesta a Castillo Pacheco.

En dicho documento, el ente de control solicitó también que se precise la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión. En caso de que la medida no se haya aplicado, la universidad deberá explicar los impedimentos existentes y las actuaciones adelantadas para su cumplimiento.

Según la misiva, la sanción se encuentra registrada desde el 11 de marzo de 2025, lo que le otorga plenos efectos jurídicos