Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, quedó en libertad luego de que el juez 12 penal municipal con función de control de garantías de Cartagena revocara la medida de aseguramiento intramural impuesta en su contra por intento de feminicidio.

Lea: Exasesor de la UIAF afirma que Petro lo envió a reunirse con ‘Papá Pitufo’

El togado concedió la solicitud que hizo la defensa para excarcelar a Juan Diego Marín Franco, quien se encontraba privado de la libertad desde septiembre pasado por haber atacado a su exesposa, María Andrea Arango, con arma blanca, en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena.

“Los elementos materiales probatorios indican que el hombre llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con un arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo”, indicó en ese momento la Fiscalía, que le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Lea: Luis Carlos Reyes acusa a Benedetti de tener vínculos con ‘Papá Pitufo’: ‘Tiene un prontuario criminal’

La defensa del procesado alegó que ya no existe peligro para la víctima y el juez acogió el argumento para concederle la libertad.

La Fiscalía presentó apelación contra la decisión judicial y la Procuraduría respaldó este recurso.

Además de este caso, Marín Franco ha sido vinculado a las actividades ilícitas de su padre, que se encuentra por fuera del país y que es requerido por la justicia colombiana por varios delitos cometidos principalmente en puertos marítimos del país.

Lea: Reunión secreta con ‘Papá Pitufo’ habría ocasionado la salida de un alto asesor de la UIAF

Más exactamente, a Juan Diego se le señala de integrar una célula sicarial que financia junto a su padre con la orden expresa de matar “a cualquiera que se meta con los hijos de Diego Marín”, según reveló alias Lobo, un hombre que desde la cárcel narró cómo funcionaba la oficina sicarial.