El ex asesor de la UIAF, Isaac Beltrán, afirmó que se reunió con Diego Marín, alias Papá Pitufo, el señalado zar del contrabando en el país, por orden del presidente Gustavo Petro.

Lea más: Reunión secreta con ‘Papá Pitufo’ habría ocasionado la salida de un alto asesor de la UIAF

Reveló el exfuncionario detalles de una misión discreta en el exterior y señalamientos sobre presiones internas para mover fichas en la inteligencia financiera colombiana.

El ex asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero, quien hasta el pasado 6 de noviembre se desempeñó como funcionario de la entidad, aseguró en dos cartas una serie de hechos que comprometen a altos niveles del Ejecutivo.

Uno es que en abril de 2024 viajó a Madrid, España, por instrucción directa de Petro para contactar al señalado contrabandista para obtener detalles sobre presuntos vínculos de redes de contrabando con funcionarios de la Polfa, la DIAN y actores políticos. Pero no hubo resultados en la información transmitida a Petro y a la fiscal general.

Ver más: “Aún soy capaz de la seducción”, el polémico mensaje de Petro tras críticas por sus gastos en un burdel en Lisboa

Además, en las cartas enviadas a la emisora W Radio, también mencionó que tres figuras cercanas a Petro, al judicializado ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI y del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Carlos Ramón González; a Augusto Rodríguez, actual director de la UNP; y Jorge Lemus, jefe de la DNI, estarían intentando infiltrar la dirección de la UIAF para tomar control de la inteligencia financiera colombiana.

Beltrán afirma que la maniobra no solo habría ocasionado la salida del entonces director Luis Eduardo Llinás, sino también la suya.