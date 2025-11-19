La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) enfrentó una tensión interna el pasado 6 de noviembre, cuando Isaac De León Beltrán Pacheco presentó su renuncia a petición del director de la entidad, Jorge Arturo Lemus, quien actuó por instrucción del alto Gobierno. La decisión coincidió con los actos conmemorativos de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia.

Le puede interesar: Reaparece ‘Iván Mordisco’ y amenaza con recrudecer los enfrentamientos frente a ofensiva militar contra su disidencia y en los que han muerto menores reclutados

La salida del asesor, de acuerdo con lo que se conoció, ocurrió después de que en la Casa de Nariño se conociera que De León habría sostenido una reunión en Madrid con Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como zar del contrabando e involucrado en un intento de infiltración en la campaña Petro Presidente mediante un aporte de 500 millones de pesos. Según el presidente Gustavo Petro, ese dinero fue devuelto.

El encuentro, según lo revelado por ‘Blu Radio’, habría tenido lugar el 2 de junio de 2024.

Vea aquí: “Duro contra los niños, suave con los criminales”: Jennifer Pedraza arremete contra el gobierno Petro y exige la salida del ministro de Defensa

Una de las versiones manejadas dentro del Gobierno sostiene que la reunión fue gestionada como un acercamiento autorizado para explorar una posible “amnistía financiera” sobre los bienes de Marín, a cambio de información que permitiera esclarecer su red de contrabando, los presuntos sobornos entregados a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera, funcionarios de la Dian y el posible apoyo financiero a actores políticos.

En ese relato, Marín —entonces en libertad— asistió con su abogado, mientras que De León habría viajado con recursos del Ministerio de Hacienda. El contrabandista habría planteado que se le permitiera tener influencia sobre los puertos del país, solicitud a la que el funcionario colombiano se negó de manera categórica.

Lea también: Procuraduría solicitó al Ministerio de Educación avances sobre la situación de la Fundación San José

Una segunda versión, también difundida en sectores del Ejecutivo, asegura que De León viajó sin autorización y afirmó haber sido enviado de forma directa por el presidente Petro, algo que —de acuerdo con fuentes oficiales— no corresponde a la realidad.

Esta interpretación incrementó el malestar en la Casa de Nariño y derivó en la solicitud de renuncia, mientras se intenta establecer quién autorizó realmente el viaje y con qué propósito se realizó la reunión con ‘Papá Pitufo’.

Le sugerimos: Fiscal Lucy Laborde pidió reprogramar la inspección judicial a su despacho que se iba a realizar por la investigación a campaña del presidente

No obstante, consultado por ‘Blu Radio’ sobre si el encuentro ocurrió y si obedeció a una instrucción presidencial, Isaac De León Beltrán afirmó que no podía “ni desmentir ni confirmar la información”.