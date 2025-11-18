La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional remitir los resultados de la investigación administrativa preliminar que adelanta contra la Fundación de Educación Superior San José, luego de detectar posibles irregularidades que podrían afectar la calidad del servicio académico y la credibilidad de los títulos otorgados por esta institución.

Lea más: Comisión de Acusación inspeccionará despacho de Lucy Laborde, fiscal del proceso contra Nicolás Petro, en medio de investigación a campaña del presidente

La petición fue realizada por la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que requirió al Ministerio entregar la totalidad de la información recolectada en la indagación. Esto incluye datos sobre directivos, representantes legales, miembros del consejo, administradores y revisores fiscales.

El órgano de control también pidió detallar las acciones preventivas o correctivas que el Ministerio considere necesarias para garantizar la legalidad en los procesos de otorgamiento de títulos, así como para recuperar la confianza en el funcionamiento de la Fundación San José.

Ver más: Colombia y EE. UU. intercambian información para proteger a comunidades de la amenaza de estructuras criminales

Según la Procuraduría, esta actuación preventiva busca salvaguardar la transparencia y la continuidad del servicio público de educación superior, respetando la autonomía universitaria, pero vigilando que esta se ejerza dentro de los límites constitucionales.

El Ministerio de Educación tiene tres días para responder y entregar toda la información solicitada.