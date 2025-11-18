En una jornada binacional dedicada a evaluar los riesgos crecientes asociados a los sistemas aéreos no tripulados, representantes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa colombiano reafirmaron la validez de los procedimientos y protocolos que ambos países han aplicado durante décadas en materia de cooperación militar.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que esa articulación histórica incluye acompañamiento técnico estadounidense en capacidades estratégicas, entre ellas las empleadas en operaciones aéreas como los bombardeos ejecutados contra estructuras criminales.

“Se seguirá avanzando en esta cooperación y en los procedimientos establecidos que la rigen”, afirmó Sánchez durante el encuentro, organizado por la cartera de Defensa en conjunto con el Departamento de Defensa de EE. UU.

El ministro reiteró que toda la información técnica compartida entre las dos naciones se transmite a través del Departamento de Estado y del Comando Sur, siguiendo protocolos definidos y vigentes desde hace años.

Sánchez explicó que espacios como este permiten revisar estrategias, fortalecer las capacidades operacionales y adoptar conclusiones que contribuyan a “proteger a la población, garantizar la seguridad de la Fuerza Pública y mantener la estabilidad regional”.